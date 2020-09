Ærgerlig Jakob Fuglsang: Jeg reagerede for langsomt

Et øjebliks uopmærksomhed kan have kostet en VM-medalje til Jakob Fuglsang, der måtte nøjes med en femteplads i landevejsløbet i Imola.

- Jeg ville gerne have stået på podiet, men jeg var ikke hurtig nok til at reagere, da Alaphilippe satte sit angreb ind.

- Jeg tror, at hvis jeg var kommet med på hjul, kunne jeg måske have siddet med hen over toppen. Det var min fejl lige der, siger Jakob Fuglsang.

Han kom til VM direkte fra en højdetræningslejr og har ikke lagt skjul på, at formen først skal toppe om et par uger i Giro d'Italia.

Der var dog ikke tale om, at han var gået tør for kræfter, da Alaphilippe satte sit afgørende angreb ind.

- Jeg havde jo benene til at køre efter ham efterfølgende. Jeg tøvede bare lige et sekund, og han sad lidt længere fremme i gruppen. Når stigningen er så stejl, er det svært at nå op.

- Jeg skulle måske have siddet endnu hårdere på ham, men det er jo også nemt at være bagklog. Havde vi hentet ham, havde man jo sagt, at det var det rigtige, siger Jakob Fuglsang.

Meget lykkedes ellers for det danske hold, der rent taktisk kørte, nøjagtigt som man havde aftalt på forhånd.

Fuglsang kom da også til at spurte om en medalje, men kunne ikke stille noget op i kamp mod hurtige afsluttere som Wout van Aert og Marc Hirschi, der tog sølv og bronze.

- Jeg er glad for den måde, holdet kørte på. Super indsats, alle holdt sig 100 procent til taktikken, og jeg sad, hvor jeg skulle og var med i finalen.

- Men det ser ud til, at Tour de France-form havde været bedre. Fem ud af de seks forreste kommer jo lige fra Tour de France. Men alt i alt skal jeg nok være glad for præstationen, siger Fuglsang.