Ærgerlig Dideriksen: Lukkede øjnene og håbede det bedste

Det var meget tæt på, at Amalie Dideriksen som sidste danske atlet i aktion ved OL i Tokyo udbyggede den samlede danske høst til 12 medaljer og sin egen til to.

I det afsluttende pointløb lå danskeren efter et udbrud på en tredjeplads i den sidste del, men hollandske Kirsten Wild overhalede hende i stillingen i den næstsidste spurt og kørte bronzen hjem bag en amerikaner og japaner.

- Jeg kom ind til pointløbet som nummer fire, og så var der kun en vej. Jeg følte, at jeg kørte godt og greb ud efter medaljen, men det lykkedes akkurat ikke, og det kostede mange kræfter.

- Jeg er glad for min måde at køre løbet på, men jeg er selvfølgelig lidt skuffet over fjerdepladsen. I Rio blev jeg femmer, så jeg synes, at det er surt, siger Amalie Dideriksen.

I den afsluttende spurt havde hun stadig bronzen inden for rækkevidde, men i forsøget på at komme frem blandt de forreste måtte hun erkende, at tanken var tom, og så resignerede hun.

- Jeg prøvede at lægge mig godt frem og komme med, men jeg kunne se, at jeg ikke kunne få point, og så var det bare at trille i mål.

- Jeg kørte løbet, som jeg skulle, men jeg havde håbet at have flere kræfter tilbage. Alle var hårdt ramt efter fire hårde løb på tre timer - også mentalt.

Den første disciplin, scratch, blev præget af dramatik i form af alvorlige styrt, hvor en håndfuld ryttere røg af cyklerne. Danskeren undveg med nød og næppe.

- På en eller anden måde kom jeg udenom. Jeg havde måske fem centimeter til at komme igennem. Det var bare at lukke øjnene og håbe på det bedste. Det var instinkt, da vi nok kom med over 60 kilometer i timen.

Dideriksen kan trods alt rejse hjem fra Tokyo med en sølvmedalje, som hun vandt i parløb sammen med Julie Leth.

Nu satser hun på mere OL i Paris om tre år.

- Det håber jeg. Nu skal jeg hjem og nyde sølvmedaljen og se nogle venner, som jeg ikke har set i meget lang tid. Det har været en lang rejse på grund af covid-19, da jeg har skåret meget ned på mennesker, jeg har set.

- Og så må jeg fokusere på Paris bagefter.