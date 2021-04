Ærgerlig Andreas Christensen: Vi skulle have været på 3-0

Landsholdsspilleren Andreas Christensen ærgrer sig over, at Chelsea "kun" fik 1-1 med fra tirsdagens udekamp mod Real Madrid i Champions League-semifinalen.

Danskeren mener, at Chelsea havde fortjent at score flere mål efter en forrygende start på kampen.

- Vi prøvede at gøre det, som vi havde planlagt. Vi startede med en god energi, og vi skulle have været oppe med to eller tre mål efter de første 25 minutter, for vi havde utrolig mange gode situationer, hvor vi skulle have været lidt skarpere.

- Vi tillod dem kun et skud på mål, men det scorede de på, siger Andreas Christensen til TV3+ med henvisning til Karim Benzemas udligning i det 28. minut.

- Selvfølgelig fylder det lidt for os nu, at vi ikke fik scoret flere mål, inden de scorede. Vi fortjente bedre, tilføjer han.

Christian Pulisic bragte Chelsea i front før der var spillet et kvarter, mens holdkammeraten Timo Werner forinden havde brændt en gigantisk chance.

Efter Real Madrids udligning var der langt færre chancer i kampen, og Chelsea løb tør for energi på den tunge bane, siger Andreas Christensen.

- Regnen var også en stor faktor, og det blev meget, meget tungt, for banen blev rigtig våd, og det tog mange kræfter. Vi løb lidt død i de sidste ti minutter, så vi kunne godt lige have brugt en ekstra fridag inden den her kamp, siger danskeren.

Andreas Christensen har været en vigtig brik i Thomas Tuchels tremandsforsvar, og det kom ikke bag på danskeren, at han atter fik en startplads i sæsonens foreløbig vigtigste kamp.

Chelsea har nu holdt buret rent i 16 ud af 22 kampe under den tyske manager, og det er da også defensiven, som skal få holdet i finalen.

- Vi ved godt, at vi er utrolig svære at spille imod, og vi har en god statistik. Men vi må hellere ikke glemme, at vi kan noget fremad banen.

- I anden halvleg stod vi lidt for langt tilbage og parerede, og vi vil gerne have vores eget spil til at fungere bedre, og det håber jeg også, at vi får at se i næste uge, siger Andreas Christensen.

Der er returopgør i London onsdag i næste uge.