ADD-chef forventer russisk dopingsaga afsluttet i år

298 dopingsager mod russiske atleter blev i sidste uge videregivet af Wada til 27 internationale sportsforbund samt en organisation, der arrangerer store sportsbegivenheder.

- Wada har arbejdet med sagen i flere år. Det har været et langt politisk slagsmål med russerne overhovedet at få data udleveret, fortæller Michael Ask.

Sagerne involverer ikke Danmark eller danske atleter, men Michael Ask har fulgt med.

Efterforskningen, som Wada-præsident Witold Banka kalder "den mest komplekse undersøgelse i antidopinghistorien", går flere år tilbage.

Nogle af de individuelle 298 sager går mange år tilbage.

- Det er ikke tilfredsstillende, at der stadig er sager, som har hængt i helt op til syv-otte år.

- Men det skyldes, at russerne har skærmet det af så længe og brugt alle mulige krumspring og juridiske taktikker på at undgå at udlevere de her ting.

- På den måde er det utilfredsstillende. Men jeg vil til gengæld rose Wada for at producere de her 298 sager på 15 måneder. Det er meget godt gået, det er et kæmpe arbejde, siger Michael Ask.

Nu er det op til de internationale sportsforbund og deres tilknyttede antidopingorganisationer at træffe beslutninger i dopingsagerne.

Og hvis der ikke følges godt nok op på efterforskningen, kan Wada sende sagerne videre til CAS.

- Wada vil sikre sig, at der er ensartethed i processen i sagerne, og at der også er en form for ensartethed i de domsafsigelser, der kommer i de forskellige idrætsgrene.

- Det nytter ikke noget, at den samme forseelse i én idrætsgren giver fire års udelukkelse, mens det kun giver to år i et andet idrætsforbund.

- Det vil Wada holde øje med og kan anke til CAS, hvis man ikke er tilfreds med sanktionen i en idrætsgren som eksempelvis atletik, forklarer Michael Ask.

Han vurderer, at Wada har serveret sagerne på et sølvfad og med mulighed for hurtig behandling.

- Wada har ikke bare afleveret en bunke papirer til de her forbund, men har pakket sagen, som er fuldstændig klar til antidopingpaneler rundt omkring. De skal ikke ud at efterforske yderligere.

- Der vil højst sandsynligt være en indstilling til en sanktion, som Wada finder rimelig. Så er det op til panelerne at beslutte, forklarer Michael Ask.

En præcis tidshorisont kan ADD-direktøren ikke give. Men han forventer sagerne afsluttet i dette kalenderår.

- Det er svært at sige, hvor lang tid det vil tage. Og nu har vi corona oveni. Men det burde kunne lade sig gøre at få gang i papirarbejdet nu her i foråret og afslutte sagerne senere i år.

- Det kan blive afslutningen af den del, der handler om de individuelle atleter, siger Michael Ask.