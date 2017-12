ADD: OL-udelukkelse rammer systemet Rusland

Tirsdag besluttede Den Internationale Olympiske Komité (IOC) at udelukke Rusland fra næste års vinter-OL, og siden har dopingmyndigheder verden over stået i kø for at rose beslutningen.

- Man har lyttet til de mange beviser for, at Rusland har haft et statsstyret og organiseret dopingsystem, siger direktøren for ADD, Michael Ask.

- Med straffen går IOC efter de rigtige - bagmændene og den russiske stat - som jo stod bag det organiserede dopingsystem, siger han.

Russiske atleter, som kan bevise, at de ikke har haft tilknytning til det organiserede dopingsystem, kan få lov til at stille op under det olympiske flag.

Men vinder de en disciplin, vil den russiske nationalmelodi ikke blive spillet, og netop det er vigtigt, mener Michael Ask.

- På den måde sender man et klart signal om, at det ikke er den russiske stat, der vinder, siger direktøren for ADD.

I slutningen af 2015 afslørede en rapport fra Det Internationale Antidoping Agentur (Wada) systematisk doping i Rusland.

Før sommer-OL i Rio de Janeiro i 2016 stod IOC altså i samme situation som nu. Men dengang valgte man ikke at udelukke Rusland som nation.

Man lod det være op til de internationale specialforbund at beslutte, om russiske atleter i de givne sportsgrene kunne stille op.

Men denne gang er skruen strammet over for atleterne, der skal bevise deres uskyld.

- De atleter, der kan demonstrere, at de har været genstand for et solidt antidopingprogram, får lov at komme med, siger Michael Ask.

Også kulturminister Mette Bock (LA) mener, at IOC har taget den rigtige beslutning.

- IOC's beslutning om at udelukke Rusland fra vinter-OL i Pyeongchang er en stærk og rigtig beslutning. Jeg hæfter mig ved, at IOC har valgt at udelukke "systemet Rusland", siger Mette Bock i en pressemeddelelse.