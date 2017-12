AC Milan risikerer fairplay-straf fra Uefa

Det meddeler Uefa på sin hjemmeside fredag, hvor forbundet skriver, at man har afvist en frivillig aftale med Milan.

AC Milan risikerer en straf fra Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) for at have rod i økonomien.

- Undersøgelseskammeret i kontrolenheden i Uefa Club Financial har gennemgået en ansøgning om en frivillig aftale fra AC Milan som led i reglerne om Financial Fair Play (FFP).

- Efter en omhyggelig undersøgelse af alle de fremlagte dokumenter og forklaringer har kammeret besluttet ikke at indgå en frivillig aftale, skriver Uefa på sin hjemmeside.

Her meddeler man videre, at Milan fortsat vil være overvåget, og at klubbens situation vil blive vurderet igen i de første måneder af 2018.

Ifølge nyhedsbureauet AFP kan Milan se frem til en straf, da klubben i løbet af de seneste tre sæsoner har haft tab på omkring 255 millioner euro (cirka 1,9 milliarder kroner).

Det er langt mere end det tilladte beløb ifølge FFP-reglerne, der netop skal sørge for, at fodboldklubber ikke har et tårnhøjt overforbrug.

Begrebet FFP blev indført i 2010 for at bekæmpe den stigende gæld blandt de europæiske fodboldklubber, der ofte har svært gennemskuelige ejerforhold.

Klubberne må ikke bruge flere penge, end de tjener, er grundidéen, og fra 2013 til 2015 måtte en klub maksimalt have en gæld på 45 millioner euro (cirka 335 millioner kroner) i den samlede treårige periode.

Fra 2016 til 2018 er beløbet i den treårige periode reduceret til 30 millioner euro (cirka 223 millioner kroner).

Da Uefa ønsker at fremme investeringer i stadioner, træningsfaciliteter, ungdomsafdelinger og kvindefodbold, er disse forhold ikke inkluderet i beløbsgrænsen.