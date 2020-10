AC Milan henter angrebstalent i norsk topklub

Den italienske fodboldklub AC Milan har hentet det norske angrebstalent Jens Petter Hauge hos Bodø/Glimt.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

20-årige Hauge har underskrevet en femårig kontrakt med storklubben.

Det norske talent var i Bodø/Glimt holdkammerat med blandt andre danskerne Philip Zinckernagel og Kasper Junker. Han var også holdets delte topscorer sammen med Zinckernagel med 14 mål.

Bodø/Glimt topper suverænt den bedste norske fodboldrække. Det nordnorske mandskab har 53 point på førstepladsen. Nærmeste forfølgere er Rosenborg og Odd, der begge har 35 point.

Hauge og Bodø/Glimt spillede mod netop AC Milan i Europa League-kvalifikationen for en uge siden.

Her markerede Hauge sig med en scoring i opgøret, som Milan vandt 3-2.

Den unge nordmand ser nu frem til tiden i Milano. Det siger han i et farvelinterview på Bodø/Glimts hjemmeside.

- Jeg håber at få mit spil op på et internationalt niveau. Jeg føler, at jeg kommer ind på et hold, hvor jeg kan bidrage med noget. Det er et hold, der minder meget om Glimt, og jeg glæder mig til at starte, lyder det.

Den italienske Serie A er gået i gang og har afviklet to spillerunder.

Hauge håber, at han hurtigt kan komme i betragtning til holdet.

- Muligheden for at spille sig ind på holdet er måske allerbedst lige nu. Jeg ser frem til at komme ind på holdet og lære alle at kende.

- Det er nogle sindssyge klublegender, som styrer klubben, og jeg er glad for den måde, de har taget imod mig på, siger Hauge.

I AC Milan bliver han blandt andre holdkammerat med to andre skandinaver, danske Simon Kjær og svenske Zlatan Ibrahimovic.