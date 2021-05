AC Milan banker Juventus og nærmer sig CL-billet

Milaneserne vandt 3-0 og spillede sig dermed op på Serie A's tredjeplads, som giver en Champions League-billet.

AC Milan fik søndag aften has på Juventus, da de to mødte hinanden i Torino.

Simon Kjær var tilbage i AC Milans startopstilling efter en tjans som bænkevarmer i forrige kamp mod Benevento. Danskeren spillede samtlige 90 minutter.

Tempoet var højt i første halvleg. Ingen af holdene formåede at holde fast i bolden i længere tid af gangen, og det betød, at spillet i store perioder bølgede frem og tilbage.

Allerede i fjerde minut var Juventus' Matthijs de Ligt lige ved at komme på måltavlen, da en ripost landede for fødderne af ham i feltet, men Theo Hernández blokerede forsøget.

AC Milan bed også fra sig. Brahim Díaz var tæt på med et skud fra kanten af feltet efter 21 minutters spil, men afslutningen strøg snert over mål.

Halvlegens største chance tilfaldt Giorgio Chiellini efter en halv time. Den garvede stopper steg umarkeret op til et hjørnespark ved bageste stolpe, men headede forbi mål.

I første halvlegs overtid gik der endelig hul på bylden. Brahim Díaz fik bolden i venstre side af feltet efter et frispark, trak ind banen og smækkede kuglen op i hjørnet.

I anden halvleg fik AC Milan en gylden mulighed for at bringe sig yderligere i front, da Brahim Díaz efter 55 minutter sparkede bolden op på Chiellinis arm og fremtvang et straffespark.

Franck Kessié skulle forsøge at omsætte muligheden til mål, men Wojciech Szczesny i Juventus' mål kom i vejen.

Med knap et kvarter igen lykkedes det AC Milan at fordoble føringen, da Ante Rebic fra kanten af feltet bragede bolden op i hjørnet. Denne gang var Wojciech Szczesny prisgivet, og gæsterne kom på 2-0.

Kun et par minutter senere gjorde Fikayo Tomori ondt værre for Juventus, da han headede bolden i mål til 3-0.

Det efterlod altså Juventus med for meget at indhente, og Milan endte med en overbevisende sejr.