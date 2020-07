AC Milan banker Juventus efter vild anden halvleg

Tre point havde sendt Cristiano Ronaldo og co. et godt stykke nærmere mesterskabet, men Juventus kunne ikke udnytte et Lazio-nederlag til Lecce tidligere på aftenen.

Juventus kunne tirsdag have bragt sig ti point foran de nærmeste konkurrenter fra Lazio i Serie A med en sejr over Simon Kjær og AC Milan.

I stedet endte det med et svidende 2-4-nederlag til milaneserne, der vendte 0-2 til sejr i en særdeles begivenhedsrig anden halvleg.

Dermed er der altså stadig syv point mellem Juventus og Lazio i toppen af tabellen med syv kampe tilbage.

AC Milan hopper med sejren op på femtepladsen med et enkelt point ned til Roma og Napoli, der dog begge har spillet en kamp færre.

Første halvleg på San Siro i Milano var en fysisk affære. Begge hold gik til den og var ikke meget for at overlade initiativet til modstanderen.

Frem mod pausen var bolden mest i AC Milans ende, men det lykkedes en velspillende Simon Kjær og resten af Milan-defensiven at afholde Juventus fra at komme til fadet.

Efter pausen blev tøjlerne dog for alvor sluppet.

Inden for ti minutter stod der 2-0 til Juventus. Adrien Rabiot åbnede målscoringen med et pragtmål efter en løbetur fra midterlinjen.

Lidt efter scorede Cristiano Ronaldo efter et kiks i Milan-forsvaret, hvor Simon Kjær var involveret.

Men så vågnede hjemmeholdet op til dåd, og på lidt over fem minutter blev 0-2 vendt til 3-2. Zlatan Ibrahimovic indledte comebacket med et straffesparkmål og fulgte op ved lidt efter at servere bolden for Frank Kessie, der udlignede.

Rafael Leao ville også være med. Portugiseren bankede fra en spids vinkel 3-2-målet i kassen, og så var det hele vendt på hovedet.

Efter små 80 minutter måtte Simon Kjær modtage behandling efter at have fået en bold i ansigtet.

Danskeren havde knap nok nået at træde udenfor kridtstregerne, før Ante Rebic havde gjort det til 4-2 og for alvor sendt Milan på sejrskurs.

Juventus lignede pludselig slet ikke et hold, der har kurs mod klubbens ottende mesterskab. Maurizio Sarris tropper var frem mod slutfløjtet aldrig i nærheden af at true Milans føring, der altså også bestod.

Nederlaget kom efter syv Juventus-sejre i træk i ligaen. Sidste gang, holdet gik fra banen uden point, var 8. februar.