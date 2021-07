AC Horsens siger farvel til tidligere anfører før tid

Den 29-årige offensivspiller fra Færøerne forlader dermed AC Horsens et halvt år før tid.

Han fik forud for denne sæson pillet anførerbindet af overarmen, fordi han havde proklameret, at han senest ved årsskiftet ville forlade klubben. Nytilkomne Janus Drachmann blev anfører i stedet.

Nu lykkedes det Hallur Hansson at komme ud af sin kontrakt et halvt år før tid, og han ser tilbage på de fem år i AC Horsens med stor glæde.

- Hvis jeg skal være helt ærlig, så har der været en masse gode og hårde tider, men alt i alt har det været en stor fornøjelse.

- AC Horsens er en klub, der betyder meget for mig, og jeg vil selvfølgelig gerne takke alle medarbejdere, holdkammerater, Bo Henriksen (klubbens tidligere træner, red.) og tilskuerne, for jeg har haft det godt og følt mig hjemme fra første dag, siger Hallur Hansson.

Sports- og talentchef Niels Erik Søndergård takker Hallur Hansson for tiden i den gule trøje og understreger, at det nu handler om at fokusere på nye kræfter.

- Han har været småskadet og har derfor ikke nået at bidrage til så meget i denne sæson, og derfor var vi enige om, at det var den rigtige løsning at ophæve kontrakten, så han kan komme videre i karrieren, og vi kan komme tættere på de ting, vi selv har i pipelinen, siger Søndergård.

Hallur Hansson kom til AC Horsens i 2016 efter en succesfuld sæson i Vendsyssel FF. Han har siden været en af østjydernes største profiler i Superligaen, indtil det altså endte med nedrykning i sidste sæson.