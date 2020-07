AC Horsens sejrer smalt over Esbjergs nedrykkere

Mellemrummet mellem AC Horsens og Randers FC i nedrykningsspillets pulje 2 blev hvert fald for en stund større, efter at førstnævnte fredag på udebane slog nedrykkerne fra Esbjerg med 2-1 i 3F Superligaen.

Dog har randrusianerne spillet en kamp færre og kan med en sejr over Hobro søndag mindske mellemrummet til blot ét enkelt point igen.

På et afrettet skud blev Ayo Simon Okosun lidt heldigt matchvinder for Horsens. Hallur Hansson og Rafal Kurzawa stod for de to andre mål.

Kampen startede rodet for begge mandskaber, men alligevel kom gæsterne fra Horsens foran allerede efter et kvarter.

Jeppe Kjær, der i marts blev den yngste superligaspiller nogensinde på sin 16-års fødselsdag, startede inde for første gang for AC Horsens i Superligaen, og det fejrede han med på flot vis at spille Hallur Hansson helt fri. Færingen scorede sikkert.

Efter målet var hjemmeholdet bedst, og efter et par chancer fik de udlignet lige inden pausen, da kantspilleren Rafal Kurzawa passerede Horsens-keeper Matej Delac fra kanten af feltet.

Det var ikke til at se, at Esbjerg intet havde at spille for. Efter en lige indledning på anden halvleg var det dog alligevel udeholdet, der kom i front efter 72 minutter.

Ayo Simon Okosun sendte efter en elegant tæmning en halvkikset flad afslutning afsted, som blev rettet af af forsvareren Søren Reese og derfor snød Vito Mannone i Esbjerg-buret.

Efter scoringen var det tættere på 3-1 end 2-2. Gæsterne stod for både et afbrændt straffespark og en afslutning på overliggeren.

Mannone var til sidst tæt på at udligne, da han var løbet med frem på et hjørnespark.