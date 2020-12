AC Horsens fyrer cheftræner efter ringe pointhøst

- Jonas Dal er en dygtig træner og en rigtig god fyr, og han har været arbejdsom og loyal over for AC Horsens.

- Vi ved godt, at vi har været ramt af uheld i nogle af kampene, men vi må også konstatere, at vi ikke har opnået de resultater, vi havde forventet og håbet på, og derfor har vi valgt at opsige samarbejdet. Vi ønsker selvfølgelig Jonas held og lykke fremover, siger Horsens-direktør Kristian Nielsen.

Jonas Dal har en fortid som cheftræner i blandt andet Hobro, Esbjerg og Fredericia. Han ærgrer sig over, at det nu er slut i Horsens.

- Jeg havde håbet på, at jeg kunne være en del af projektet over længere tid, og jeg er ærgerlig over, at jeg ikke længere kan være med til at påvirke det i dagligdagen, siger Jonas Dal i pressemeddelelsen.

- Jeg havde også håbet på, at tålmodigheden ville være større, end den har været, men når den ikke har været det, så er det en bestyrelses ret at trykke på knappen, når pointhøsten ikke har været stor nok, lyder det.

Jonas Dal overtog i sommer AC Horsens, efter at klubben havde taget afsked med den mangeårige cheftræner Bo Henriksen.

For godt en uge siden - den 29. november - hentede han sin første superligasejr med Horsens. Her blev det til en 3-1-sejr over Vejle.

Sejren var dog et sjældent lyspunkt i en superligasæson, der hidtil har budt på syv nederlag, tre uafgjorte og altså en enkelt sejr.

Det bliver nu assistenttræner Mads Lyng, der skal stå i spidsen for skalsuperligaholdet frem til nytår.