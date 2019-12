AC Horsens forlænger lejeaftale med Okosun

Ayo Simon Okosun bliver i superligaklubben AC Horsens frem til sommeren 2020.

Det er lykkedes for klubben at forhandle en forlængelse af lejeaftalen på plads med FC Midtjylland, som ejer den danske midtbanespiller.

Det skriver begge klubber på deres hjemmesider.

26-årige Okosun spillede også for Horsens i 2017/18-sæsonen og skiftede derefter til FC Midtjylland.

Det glæder Horsens-manager Bo Henriksen, at det lykkedes at forlænge aftalen med Okosun.

- Det er et kæmpe scoop for os, at Ayo har valgt at fortsætte i AC Horsens. Han har været fremragende for os igen denne gang, og han bliver kun bedre og bedre, som sæsonen skrider frem.

- Vi kender alle hans fodboldmæssige kvaliteter, og der er ingen tvivl om, at vi nu har fået endnu bedre mulighed for at indfri vores målsætning om at overleve i 3F Superligaen, siger Henriksen til Horsens hjemmeside.

For FCM har en forlængelse af lejeaftalen også været den helt rigtige løsning, da Okosun ikke fik meget spilletid i sin tid i klubben.

- Ayo er en spiller, som skal være i startopstillingen, men vores midtbane gør det fremragende, så det er svært at komme til.

- Derfor er lejeaftalen det mest fornuftige for alle parter, siger FCM's administrerende direktør, Claus Steinlein, til hjemmesiden.

Også Okosun er glad for aftalen, der holder ham i Horsens i mindst et halvt år endnu.

- Det giver mest mening for mig at fortsætte i AC Horsens, for jeg har det godt i klubben og har spillet en masse i efteråret, og det er det, jeg vil, for jeg skal fortsætte med at udvikle mig.

- At jeg nu får fast spilletid betyder, at jeg igen har fysisk overskud og føler mig tilpas på banen, og det giver mig de bedste forudsætninger for at præstere på højeste niveau, siger midtbanespilleren til Horsens hjemmeside.