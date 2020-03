Tom Brady har spillet i New England siden 2000. Fremover tjener han sin løn i Tampa Bay.

Årsløn på 200 millioner: Brady er enig med Buccaneers

Mere end 200 millioner kroner om året.

Det kan quarterbacken Tom Brady sætte ind på bankkontoen, når han tiltræder i Tampa Bay Buccaneers i den amerikanske footballliga, NFL, forud for den kommende sæson.

Bradys skifte til Buccaneers fra New England Patriots er nu på plads, skriver nfl.com.

Den 42-årige stjernequarterback kan se frem til en årsløn på omkring 30 millioner dollar, hvilket svarer til 205 millioner danske kroner efter den aktuelle kurs.

Brady har spillet hele sin NFL-karriere i New England, hvor han har været i 20 sæsoner og vundet Super Bowl seks gange. Det gør ham til den mest vindende spiller i ligaens historie.

Han meddelte tirsdag, at han ville forlade New England Patriots, og nu står det altså klart, at karrieren fortsætter i Florida og Tampa Bay.

NFL-ikonet kommer til et hold, der har brug for forstærkning. Tampa Bay Buccaneers er således ikke nået frem til playoffkampene siden 2007. Holdet vandt sin hidtil eneste Super Bowl i 2003.

Hvis det lykkes Brady at føre sit nye hold frem til den ultimative triumf, kan han blive den første quarterback siden Peyton Manning, der vinder Super Bowl med to forskellige hold.

Manning gjorde det med Indianapolis Colts i 2007 og gentog kunststykket med Denver Broncos ni år senere.