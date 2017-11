Århus Håndbold og Nordsjælland deler i tæt opgør

Århus Håndbold har svært ved at finde melodien i den bedste herreliga, men efter tre nederlag i træk blev det hjemme til et enkelt point, da holdet spillede 28-28 i opgøret mod Nordsjælland Håndbold.

Med få sekunder igen af kampen havde Nordsjælland dog muligheden for at tage de to point, men skuddet blev reddet.

Resultatet betyder, at Århus nu ligger nummer syv i ligaen, mens Nordsjælland er nummer ti.

I Skanderborg var Sønderjyske på besøg, og det blev til en sejr til Skanderborg på 27-19.

Det var en kamp uden alt for mange afslutninger fra nogen af holdene, så Kristoffer Laursen i Skanderborg-målet fik afgørende betydning med en redningsprocent på 48,57 procent.

Sejren betyder, at Skanderborg hopper op over nedrykningsstregen og sender Sønderjyske ned under stregen. Et enkelt point skiller de to hold.