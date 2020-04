Årets unikke NFL-draft sætter seerrekord

Det viser tal fra analyseinstituttet Nielsen, der måler seertal for tv-stationerne ABC, ESPN, NFL Network, ESPN Deportes og digitale kanaler.

Aldrig har så mange amerikanere fulgt med i draften i den bedste liga for amerikansk fodbold, NFL, som i år var ekstra særlig.

I alt så mere end 55 millioner amerikanere med, da de 32 hold i NFL skiftedes til at vælge spillere fra landets universiteter over tre dage i draften.

Det er en stigning på 16 procent fra sidste år.

Hver dag i draften satte ny seerrekord, skriver ligaen i en pressemeddelelse.

Draftens første runde torsdag lokal tid, hvor de bedste spillere fra universiteterne bliver valgt, blev set af 37 procent flere end i 2019.

Anden og tredje runde i draften dagen efter blev set af 40 procent flere end i 2019, og fjerde til syvende runde lørdag blev set af 32 procent flere.

Oprindeligt skulle draften have foregået i spillebyen Las Vegas. Her skulle spillerne have sejlet i en båd foran det ikoniske springvand ved det prestigefyldte Bellagio-hotel, når de blev valgt.

Men det satte coronakrisen en stopper for.

I stedet foregik det hele online over videoforbindelser, hvor de forskellige holds trænere fra deres egne stuer sendte deres valg til ligaens kommissær, der læste spillernavnet højt.

Ligakommissær Roger Goodell er stolt over den særprægede draft.

- Jeg kunne ikke være mere stolt af samarbejdet mellem klubberne, personale og partnere, der fik udført en draft og skabte en uforglemmelig oplevelse for millioner af fans, siger Roger Goodell i en pressemeddelelse.