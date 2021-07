Åreladning af superstjerner før atypisk OL

Bybilledet i Japans hovedstad bærer ikke særligt præg af, at mange af verdens største atleter her er samlet til det, man plejer at kalde verdens største sportsbegivenhed.

Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det. At det udsatte OL 2020 løber af stablen i Tokyo i de kommende uger.

De store reklamesøjler, som man normalt ville forbinde med en stor sportsevent, er sjældne, og de mundbindsdækkede japanere på gaden ser ikke ud til at være i OL-stemning.

Det sidste er der endda lavet statistik på. Således mener hele 80 procent af den japanske befolkning, at det i coronapandemiens skær er en fejl at afholde OL nu.

Japanerne får da heller ikke adgang til konkurrencerne, da det på grund af stigende coronasmitte blev besluttet tidligere i juli at afvikle OL foran tomme tribuner.

Udsigten til at skulle konkurrere uden tilskuere har endda fået den kontroversielle tennisstjerne Nick Kyrgios til at blive hjemme.

- Tanken om at spille foran tomme stadioner virker fjern. Det har den hele tiden gjort, begrundede Kyrgios sit afbud.

Tennissporten - en af de mest profilerede sportsgrene globalt - er i det hele taget ramt af stort mandefald blandt de største stjerner, da blandt andre ikonerne Roger Federer og Rafael Nadal er fraværende. Hos kvinderne er den spillende legende Serena Williams ude.

Til gengæld melder verdensetteren Novak Djokovic sig foreløbigt klar, og den japanske superstjerne Naomi Osaka stiller op blandt favoritterne på hjemmebane.

I OL-regi er tennis dog ikke blandt de mest profilerede sportsgrene. Her trækker eksempelvis svømning og atletik i stedet stor opmærksomhed. Når det kommer til absolutte superstjerner her, er sportens verden blevet store ikoner fattigere siden OL i 2016.

Blandt andre den jamaicanske sprinter Usain Bolt sagde farvel til OL i 2016. Det gjorde han med tre guldmedaljer i Rio de Janeiro.

Den amerikanske svømmer Michael Phelps, der med sine 28 medaljer - 23 af guld - er historiens mest vindende OL-atlet, takkede for fem år siden af i OL-regi med fem guldmedaljer.

Men OL i Tokyo, der på papiret kan forekomme lidt stjernefattigt, kan føde nye OL-stjerner.

Den amerikanske svømmer Caeleb Dressel er et godt bud. Som 19-årig var han med til at vinde to OL-guldmedaljer i holdkap i 2016, og året efter snuppede han syv guldmedaljer ved VM og tangerede dermed Phelps' rekord.

Nu skal Dressel så forsøge at lukke hullet efter Phelps ved OL.

- Jeg tror, at alle på det amerikanske hold vil ramme en høj fart, for der er efterladt et stort tomrum, siger Caeleb Dressel.

Han hentyder blandt andre til Katie Ledecky, der er den helt store svømmestjerne hos kvinderne. Allerede i Rio hentede hun fire guldmedaljer.

På atletikfronten er der lagt op til et olympisk gennembrud for amerikaneren Trayvon Bromell, der er verdens hurtigste på 100 meter i 2021 og favorit til at snuppe guld i kongedisciplinen.

Han har dog ikke selv behov for at påtage sig favoritrollen.

- Når man putter sig selv i sådan en kasse, følger der en masse forventninger med. Begynder du at leve i andres verdensbillede, kan man miste fokus på sin egen plan, forklarer Bromell ifølge Reuters op til OL.

På kvindernes 100-meterdistance er den 34-årige jamaicaner Shelly-Ann Fraser-Pryce favorit til at blive den ældste individuelle vinder på en olympisk sprintdistance.

Desuden kan hun blive den første kvinde til at vinde for tredje gang på 100 meter efter triumferne i 2008 og 2012.

Hun er en af de velkendte atleter, der spås succes ved et OL, hvor der synes plads til, at nye superstjerner kan blive født.