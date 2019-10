Åge Hareide tvivler på EM-hjælp fra Irland

Formår Irland at få point med hjem, uanset om det er et eller tre point, vil det være en kæmpe hjælp til det danske fodboldlandshold.

I så fald vil Danmark nemlig kunne blive EM-klar med en hjemmesejr over upåagtede Gibraltar i november, og den afsluttende kvalifikationskamp mod Irland i Dublin vil være uden betydning for danskerne.

Åge Hareide forventer dog ikke en hjælpende irsk hånd mod de schweiziske favoritter.

- Det vil da være behageligt for os, hvis Irland tager point.

- Jeg tror, at Schweiz slår Irland, og de får ni point i de tre sidste kampe. Så det er kun op til os selv at komme til EM, siger Åge Hareide.

Får nordmanden ret i sin forudsigelse, er Danmark tvunget til at slå Gibraltar og derefter hente mindst et point i Irland for at indløse en EM-billet. Men det er også en fin situation at stå i, understreger nordmanden.

- Jeg tror endnu mere på, at vi kommer til EM efter at have slået Schweiz. Det er blevet "nemmere", for med en sejr og en uafgjort er vi helt sikre på at komme til EM i stedet for at være tvunget til at vinde to kampe.

- Men vi bliver nødt til at gå efter at vinde begge kampe, for det er ikke noget godt udgangspunkt, hvis vi på forhånd tænker på at få uafgjort i Dublin, siger Åge Hareide.

To sejre vil også betyde, at Danmark vinder gruppen. Det øger muligheden for EM-succes, påpeger landstræneren.

- Det betyder noget for os at vinde gruppen, for det har indflydelse på seedningen. Det kommer jeg til at lægge vægt på over for spillerne, siger han.

Danmarks kamp mod Luxembourg begynder klokken 19 i Aalborg. Der er kampstart klokken 20.45 mellem Schweiz og Irland i Geneve.

I tilfælde af pointlighed mellem holdene i gruppen differentieres de først på deres indbyrdes resultater. Her er Danmark bedre end Schweiz.