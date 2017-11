Åge Hareide modtager fornem fodboldpris i Norge

Den danske fodboldlandstræner modtog således Kniksens hæderspris, der hvert år tildeles en norsk fodboldpersonlighed, der gennem længere tid har gjort sig særlig bemærket for sine præstationer.

Prisen uddeles af tv-netværket Discovery sammen med Norges Fodboldforbund og Norsk Toppfotball, der repræsenterer klubberne i den bedste norske fodboldrække, Eliteserien.

Åge Hareide har senest ført det danske landshold til VM-slutrunden i Rusland næste år. Han har også stået i spidsen for det norske landshold og spillet 50 landskampe for Norge i 1970'erne og 1980'erne.

Derudover har han som træner vundet mesterskaber i både den bedste danske, svenske og norske fodboldrække.

I 2002 sikrede han Brøndby det danske mesterskab. Derudover blev det til en titel med Helsingborg i Sverige i 1999, et norsk mesterskab med Rosenborg i 2003 og endnu et svensk med Malmø i 2014.

Og 64-årige Åge Hareide var tydeligt rørt, da han fik tildelt prisen.

- Det har været en meget lang rejse. For 47 år siden spillede jeg den første kamp på topniveau i Norge. Jeg har så mange at takke. Det er altid dejligt at blive sat pris på, lyder det fra Åge Hareide ved prisuddelingen.

Det var den norske fodboldlegende Ole Gunnar Solskjær, der mandag aften uddelte prisen til Åge Hareide. Solskjær spillede under Åge Hareides ledelse på det norske landshold i midten af 2000'erne.

Ved prisuddelingen mandag aften var danske Nicklas Bendtner også nomineret. Blandt andet som årets spiller i Eliteserien.

Bendtner vandt dog ikke prisen, der i stedet gik til Tore Reiginussen, der er Bendtners holdkammerat hos mestrene fra Rosenborg.

Den danske angriber kunne dog trøste sig med prisen for årets mål. Prisen modtog han for en elegant scoring med ydersiden i et ligaopgør mod Molde.