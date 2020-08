Åge Hareide hyldes og udnævnes til ridder af Dannebrog

- Det er svært for mig at finde ordene lige nu. Som spiller og træner får man sjældent en anerkendelse som den her.

- Betydningen af at have været landstræner for Danmark er rigtig stor, siger Åge Hareide.

I fire år var Åge Hareide en stor succes som landstræner for Danmark i perioden fra 2016 til 2020.

Først fik han Danmark med til VM i 2018, hvor det blev til en plads i ottendedelsfinalen. Derefter kvalificerede han Danmark til det EM, der er rykket til 2021.

Åge Hareide, der onsdag blev ansat som cheftræner for Rosenborg, nåede aldrig at få en afskedskamp som landstræner for Danmark. Det skyldes, at coronapandemien satte en stopper for afviklingen af EM denne sommer.

Den 66-årige nordmand noterede sig blot tre nederlag som Danmarks landstræner. Under Hareides ledelse er Danmark ubesejret i ordinær spilletid i de seneste 34 kampe i træk.

Ved VM i 2018 blev Danmark slået ud i ottendedelsfinalen af Kroatien efter straffesparkskonkurrence.

Det er især de flotte præstationer med det danske landshold, der har været medvirkende til hæderen.