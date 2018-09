Åge Hareide forlod aldrig Danmark under konflikt

På det tidspunkt lød det, at Hareide var blevet hjemme i Norge og ikke skulle træne et eventuelt nødlandshold, men ifølge Hareide var der tale om "fake news".

- Jeg rejste ikke hjem til Norge. Jeg var i Sydhavnen. Det, at jeg rejste hjem, var vel det, som Donald Trump kalder "fake news". Jeg var i Danmark hele tiden, siger Åge Hareide, som derfor slap for mediebevågenhed i perioden.

Det var af hensynet til de normale landsholdsspillere, at Åge Hareide ikke ville blande sig i konflikten og i tillæg være træner for et alternativt landshold.

- Jeg meldte tidligt ud til DBU, at jeg ikke ville stille op i konflikten. Jeg skal jo møde de her spillere (det normale A-landshold, red.), og så kan jeg ikke pludselig have arbejdet fuldt ud for DBU i en periode, hvor de har været i konflikt med spillerne.

- Det er jo også mine spillere og mig, som udtager dem. Jeg vil bevare et godt forhold til dem, uanset hvad de laver. Der er strejkeret i Danmark, siger Åge Hareide.

Torsdag aften kom en midlertidig aftale på plads. Den løber frem til udgangen af september. Dermed kan søndagens Nations League-kamp mod Wales afvikles på normale vilkår.

- Katastrofen er afværget, for det ville også have ødelagt hele Nations League, hvis vi havde stillet med et amatørhold, for det ville have gjort for meget forskel, siger Hareide.

Spørgsmål: Hvis det ikke var en katastrofe, at vi stillede med et amatørhold i onsdags, hvad var det så?

- Det var næsten en katastrofe. Det var en lige ved og næsten-ulykke. Det går ud over verdensranglisten, og det går ud over Danmarks renommé som landshold, for vi har bygget noget op over to år, som vi var i gang med at ødelægge totalt.

- Men nu blev det ikke sådan. Man kan sige, at vi blev reddet ved målstregen.

- Jeg har været frustreret og irriteret over, at vi er havnet i den her situation. Det er forhandlingstaktik, der gjorde, at det blev sådan.

- Det er synd, at det er gået ud over holdet og spillerne. Heldigvis har vi undgået, at vi virkelig kom ud for en katastrofe ved at måtte aflyse kampene eller stille med et andet hold i Nations League, siger Hareide.

Han forventer, at en flerårig landsholdsaftale er på plads, inden landskampene mod Irland og Østrig i midten af oktober.

- Jeg har et håb om, at vi kan bruge resten af måneden for at få det på plads. Vi kan ikke tåle en lignende situation igen. Det vil være fuldstændig uholdbart for spillerne og for alle os, som arbejder med landsholdet, siger landstræneren.