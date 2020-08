Åge Hareide bekræfter: Bliver cheftræner i Rosenborg

Allerede mandag berettede medier, at han var på vej til at blive træner i Rosenborg.

Den tidligere danske fodboldlandstræner Åge Hareide bekræfter over for flere norske medier, at han bliver cheftræner i den norske fodboldklub Rosenborg.

Tirsdag bekræfter Hareide over for både NRK og VG, at han skal være træner i klubben.

Hareide fortæller, at han er på vej til Trondheim for at blive præsenteret og skrive under på en aftale.

Senest var Hareide landstræner for Danmark fra 2016 til 2020 og førte Danmark til to slutrunder: VM i 2018 og EM i 2020.

Sidstnævnte fik han ikke mulighed for at opleve som træner, da coronaudbruddet skubbede EM-slutrunden til 2021.

Kasper Hjulmand overtog jobbet som dansk landstræner tidligere på sommeren i år.

Den 66-årige nordmand er blevet opereret i knæet og har ikke vidst med sikkerhed, hvornår han kunne vende tilbage til trænergerningen.

Det ved han nu, og derfor er aftalen med Rosenborg kommet på plads.

Hareide kender Rosenborg fra tidligere i karrieren. Han var træner for holdet i 2003, før han overtog styringen af det norske landshold.

Rosenborg afbrød tidligere i år samarbejdet med cheftræner Eirik Horneland efter en skidt sæsonstart. Siden har Trond Henriksen stået i spidsen for holdet.

Den norske traditionsklub, der har vundet 26 nationale mesterskaber, ligger på fjerdepladsen i Eliteserien efter 14 kampe i indeværende sæson.

Efter fire mesterskaber på stribe blev Rosenborg sidste år skuffende nummer tre.