Åge Hareide: Kunstgræsbaner burde være forbudt

Nordmanden er kommet med udtalelsen i kølvandet på, at den danske Rosenborg-angriber, Nicklas Bendtner, har luftet sin utilfredshed over de mange kunstgræsbaner i Norge.

- Nicklas har helt ret, kunstgræs er ikke et egnet underlag til fodbold på topplan. Det burde egentlig være forbudt, siger Hareide til den norske avis Dagbladet.

Klubberne Start og Viking er blandt de klubber, der er gået over til kunstgræs.

- Man snakker om at ville hævde sig internationalt, og så vælger man at prioritere et underlag, som ødelægger nogle af forudsætningerne for at kunne lykkes, lyder kritikken fra Hareide.

Han kommer med følgende råd til unge norske spillere:

- Tidligere kunne jeg være enig i, at unge spillere kunne have godt af at spille et år eller to ekstra i Norge, inden de rejste til udlandet.

- På grund af kunstgræsset og den form for fodbold, den fremtvinger, mener jeg, at de, som har muligheden, bør rejse ud og spille på naturgræs, før det er for sent, siger Hareide.