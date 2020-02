Åge Hareide: Barcelona får det bedste frem i offensive spillere

Er det godt eller skidt for det danske fodboldlandshold, at Martin Braithwaite skifter til storklubben FC Barcelona.

Tiden vil vise, om Braithwaite får fast spilletid og kommer til sommerens EM-slutrunde i topform, eller om skiftet får negative konsekvenser med mindre spilletid og ringere kampform, end hvis han var blevet i Leganés.

Umiddelbart vælger landstræner Åge Hareide en positiv tilgang til skiftet.

- Vi glæder os meget til at følge ham i en storklub, der spiller noget fantastisk fodbold, og som ofte får det bedste frem i deres offensive spillere, siger Åge Hareide i en udtalelse via Dansk Boldspil-Union (DBU).

Danmark skal til sommer i aktion ved EM og møder Finland, Belgien og Rusland i den indledende gruppe. Alle tre kampe spilles i Parken.

- Fra vores synspunkt på landsholdet er det utroligt spændende her forud for EM-slutrunden til sommer, at Martin går et halvt år i møde, hvor han kommer til at spille og træne med nogle af de bedste fodboldspillere i verden, siger Åge Hareide torsdag efter det opsigtsvækkende skifte.

Viasat i Norge lagde kort efter det bekræftede skifte et klip på Twitter, hvor Åge Hareide forholder sig til skiftet. Og han kan godt få øje på, hvorfor Barcelona er endt med at pege på netop Braithwaite.

Han har ifølge Danmarks norske landstræner flere egenskaber, som passer godt til Barcelonas spillestil.

- Han har meget fart. Og han er god til at udnytte små bagrum. Han er hurtig til bens og flink til at tage løbene, lyder det fra Hareide til Viasat Norge, inden han påpeger Braithwaites alsidighed.

- Han kan spille kant. Han kan spille angriber. Han kan spille sammen med to andre. Han kan spille alene på toppen. Han er meget alsidig og samtidig utrolig pligtopfyldende.

- Han gør sit arbejde 100 procent, og han er også god defensivt som angriber.

Martin Braithwaite har fået en kontrakt i Barcelona, der løber frem til sommeren 2024.

Braithwaite har spillet 39 kampe og scoret 7 mål for det danske landshold.

Han fik debut på landsholdet i 2013, og han var manden bag den vitale danske scoring i Irland i november sidste år, hvor Danmark kvalificerede sig til EM med resultatet 1-1.