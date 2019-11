Åbent hus i OB: Vi laver for store defensive fejl

Han var vidne til en hæsblæsende affære, hvor OB kom på 1-0, inden Lyngby bragte sig på 3-1. Tre gyldne minutter i slutfasen bragte dog fynboerne tilbage på 3-3, inden Lyngby scorede to minutter inde i overtiden og vandt 4-3.

- Spillerne skal roses for, at de kom tilbage, men jeg er selvfølgelig rigtig ærgerlig over, at vi generelt lavede så store defensive fejl, som kostede os muligheden for sejr.

- Vi brændte samtidig for meget og tabte, selv om vi skabte det, der skulle til for at vinde, siger Jakob Michelsen.

Den afgørende Lyngby-kasse blev sat ind af venstrebacken Patrick Da Silva, som scorede sit andet sæsonmål.

- Jeg tror, det er en af de vildeste kampe, jeg har spillet. Det var en helt ekstrem rutsjebanetur, og de her kampe er de fedeste at vinde - det giver den bedste følelse, siger Da Silva.

Han scorede, da han opsnappede bolden efter et pludseligt OB-koks og snød OB-forsvarsspiller Ramon Leeuwin.

- Jeg fornemmede egentlig, at det var en dårlig bold, men jeg kom først til den og prikkede den mellem benene på Leeuwin, og så var der bare frit løb mod mål.

- Jeg så, at André Riel var inde på midten og gerne ville have den, men jeg tænkte kun på at sætte den ind i det lange hjørne, og jeg ramte den bare godt, siger Patrick Da Silva.

Efter 70 superligakampe scorede Patrick Da Silva sit første superligamål i karrieren i kampen mod Hobro IK i slutningen af september. Nu har han fordoblet udbyttet.

- Jeg holder gang i bålet. Hvis jeg kan score cirka hver femte kamp, så er det fint for mig, siger Da Silva med et grin.