808 fans er ramt af baseballs under kampe siden 2012

Det viser en rapport, som den amerikanske tv-station NBC News har offentliggjort tirsdag.

Værst gik det ud over en kvinde, der på sin 79-års fødselsdag omkom under en kamp på Dodger Stadium i Los Angeles efter at være blevet ramt af bold.

Men der er også dokumenteret skader som hjernerystelser og permanent mistet syn.

13 af ligaens 30 klubber har givet tilsagn om, at de vil sørge for at udvide deres beskyttende net inden begyndelsen på 2020-sæsonen. 17 klubber mangler at fortælle om deres planer, står der i rapporten.

Rapporten er baseret på søgsmål, nyheder, opslag på sociale medier og information fra personer, der står for førstehjælp på MLB-stadioner.

Klubberne og MLB har ikke selv ønsket eller haft mulighed for at udlevere data som grundlag for rapporten.