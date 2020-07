54-årige Mike Tyson gør boksecomeback i september

54-årige Mike Tyson vender tilbage til bokseringen.

Den tidligere sværvægtsverdensmester oplyser på Instagram, at han møder den tre år yngre Roy Jones jr. i Los Angeles 12. september.

Kampen er en del af en planlagt showserie, som omfatter legendariske navne fra forskellige idrætsgrene.

Mike Tyson blev som 20-årig den yngste verdensmester i sværvægt nogensinde, da han i 1986 knockoutede Trevor Berbick.

I de efterfølgende år ryddede den hårdtslående amerikaner al modstand af vejen og nåede op på 37 kampe uden nederlag.

Karrieren kom på slingrekurs, da han i februar 1990 led et sensationelt nederlag til James "Buster" Douglas.

Siden blev Tyson i højere grad forbundet med skandaler i og uden for ringen.

Han blev dømt for voldtægt og afsonede en fængselsstraf. Siden forsøgte han uden held at genindtage sin tidligere plads øverst på sværvægtstronen.

Især huskes nederlaget til Evander Holyfield i 1997, hvor Tyson blev diskvalificeret for at bide et stykke af Holyfields øre.

Rygter om et boksecomeback har svirret i måneder.

I maj fortalte den britiske boksepromotor Eddie Hearn, at han var blevet tilbudt at arrangere en kamp for den dengang 53-årige Tyson, men at han fandt det uetisk.

- Jeg ville sikkert gerne se kampen, men jeg føler, at det er lidt uansvarligt at sende en 53-årig legende tilbage i ringen.

- Det kan virke dragende, at han faktisk som 53-årig kan gå i ringen og gøre noget skade. Men skal vi tilskynde til det, når det handler om en af de bedste boksere i historien?, siger Eddie Hearn til British Boxing Television.

Mike Tyson boksede sin sidste kamp som professionel i 2005, hvor han tabte til Kevin McBride.

I alt er det blevet til 58 kampe og 50 sejre. En af dem over Brian Nielsen i Parken i København i 2001.