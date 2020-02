49ers-spillere fornemmede allerede storhed i møgsæson

49ers er blot den tredje NFL-klub i historien, der er nået frem til Super Bowl efter at have vundet fire kampe eller færre i den foregående sæson.

Men allerede i sidste sæson havde spillerne på fornemmelsen, at noget stort var under opsejling.

- Vi havde nogle skader sidste år, der ikke var så sjove. De hæmmede os, lyder det fra 49ers-profilen George Kittle.

- Det her hold har tabt en masse tætte kampe, og vi vidste, at vi var tæt på. Vi skulle bare lige over det sidste bump og lære at vinde i stedet for at tabe med tre point.

En del af sejrene i den igangværende sæson er kommet i tætte kampe, som først er blevet afgjort inden for de sidste minutter. Og 49ers har både vundet kampe, hvor der er scoret få og mange point.

- Man må finde forskellige måder at vinde på, og allerede i første kamp mod Tampa Bay (Buccaneers, red.) kunne vi have tabt, men vi lavede de nødvendige spil, og så begyndte det at klikke, siger George Kittle.

I 2018-sæsonen blev holdets førstevalg på quarterback-positionen, Jimmy Garoppolo, allerede knæskadet i sæsonens tredje kamp og sad ude i resten af sæsonen.

Ifølge forsvarsspilleren DeForest Buckner gav det et misvisende billede af holdets styrke.

- Sidste år var antallet af sejre og nederlag ikke retvisende for, hvem vi var som hold.

- Men vi er blevet ved med at kæmpe, og nu har vi endelig haft en sæson, hvor vi har været relativt skadefri. Så kan man se, hvad holdet er i stand til, siger han.

Klubben hyrede i 2017 Kyle Shanahan som cheftræner og John Lynch som general manager. På trods af skuffende resultater i de to første sæsoner bevarede klubben tålmodigheden.

Størstedelen af spillerne er blevet skiftet ud, og det har styrket holdet, mener Buckner, der selv har været i San Francisco 49ers siden 2016.

- De spillere, som John og Kyle har hentet ind de seneste år, har hjulpet os med at vende skuden, siger DeForest Buckner.

For at nå frem til Super Bowl har holdet fra Californien slået Minnesota Vikings og Green Bay Packers overlegent i slutspillet.

- Hvert år er målet at vinde Super Bowl. Der er ingen grund til at gå ind til en sæson med et mål om at vinde seks kampe. Det går selvfølgelig ikke, som man håber hvert år. Men når man har de rigtige spillere i omklædningsrummet og er stabil, så kan man nå hertil, siger Buckner.

Kampen mellem San Francisco 49ers og Kansas City Chiefs begynder i Miami klokken 00.30 dansk tid.