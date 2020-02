49ers-profil bakker op om arbejdsløse Kaepernick

Nu står 49ers over for Kansas City Chiefs i Super Bowl 54, og Kaepernick leder stadig efter arbejde efter tre sæsoner i kulden.

I 2016 spillede quarterbacken Colin Kaepernick sin hidtil sidste sæson i NFL for San Francisco 49ers, der dengang var et af ligaens dårligste hold.

I 2016-sæsonen protesterede Kaepernick mod racediskrimination og politibrutalitet og viste sin holdning ved at knæle under den amerikanske nationalsang.

Det førte til stor diskussion i USA. Kritikere mente, at han udviste mangel på respekt for USA, mens andre betragtede hans sag som vigtig. Siden har ingen hold villet røre ham med en ildtang.

Kun få af spillerne på 49ers' nuværende Super Bowl-hold nåede at spille sammen med Kaepernick. En af dem er forsvarsspilleren DeForest Buckner, der bakker op om Kaepernick.

- Han stod op for en sag, han troede på, og det bakker jeg fuldstændig op om. Det var det, han ønskede at gøre. Han ville have opmærksomhed om sagen og det, han troede på, siger Buckner.

Selv om Kaepernick hverken har fået en kontrakt eller prøvetræning i en NFL-klub siden dengang, har han langtfra holdt sig ude af rampelyset.

Efter at USA's præsident, Donald Trump, kritiserede ham, valgte spillere og hold fra hele ligaen at knæle i sympati.

Han blev også en del af tøjgiganten Nikes "Just do it"-kampagne og sagsøgte NFL for at konspirere mod ham og sørge for, at ingen klubber ville ansætte ham. Et søgsmål, der endte i et forlig i februar 2019.

I november tilbød NFL ham en prøvetræning, som alle klubberne var inviteret til. I sidste øjeblik meldte han imidlertid fra og lavede i stedet en på egne præmisser.

Den har ikke kastet en kontrakt af sig endnu, men Buckner mener, at Kaepernick har meget at tilbyde.

- Colin var en god holdkammerat, og han var en, alle kunne komme og tale med. Og så var han en kanon spiller, husker Buckner.

Buckner og resten af San Francisco 49ers spiller mandag klokken 00.30 dansk tid Super Bowl mod Kansas City Chiefs.