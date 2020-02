44 procent af homoseksuelle i fodbold føler sig krænket

Således svarer 44 procent af de adspurgte homoseksuelle i undersøgelsen, at de oplever et diskriminerende sprogbrug i fodboldregi.

Det er bekymrende, mener DBU-formand Jesper Møller.

- Nu har vi faktuel dokumentation på, hvor stort tallet egentlig er, og vi har nultolerance over for enhver form for diskrimination. Det vil vi ikke finde os i.

- Naturligvis skal vi gøre det bedre. Det er ikke ok, at 44 procent homoseksuelle føler sig dårligt behandlet og diskrimineret. Det skal vi arbejde med. Det er også derfor, vi satte undersøgelsen i gang, siger han.

Flere end 8000 har svaret på undersøgelsen. Hovedparten af respondenterne er spillere i alle aldre, men også trænere, dommere og klubfolk har svaret på spørgeskemaet.

Én procent af de adspurgte er homoseksuelle. Der er dog forskel på kønnene. Tre procent af kvinderne svarer, at de er homoseksuelle, mens det gælder for én procent af mændene.

Det er ikke kun homoseksuelle, der oplever diskriminering i fodboldverdenen.

48 procent af de adspurgte indvandrere mener, at det er nemmere at være etnisk dansker på fodboldbanen, mens 74 procent af de adspurgte piger og kvinder mener, at det er nemmere at være dreng eller mand.

Jesper Møller hæfter sig dog også ved, at 91 procent af de adspurgte mener, at der er plads til alle i dansk fodbold.

Det er vigtigt i forhold til det fremadrettede arbejde med at komme diskriminationen til livs, siger han.

- Det viser, at der er håb forude. For hvis ikke klubberne og spillerne havde været klar til at åbne op, så havde vi haft et rigtig stort problem, for så havde det været svært at komme videre, siger Jesper Møller.

DBU vil blandt andet arbejde videre med kampagner mod og sanktioner for diskriminerende adfærd, ligesom man i DBU's diversitetsgruppe vil arbejde videre med svarene fra undersøgelsen og komme med løsningsforslag.