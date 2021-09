44-årige Brady er tilbage med endnu bedre forudsætninger

NFL-holdet Tampa Bay Buccaneers har gode forudsætninger for at vinde Super Bowl for andet år i træk. Måske endda endnu bedre end sidste år.

Når holdet påbegynder sæsonen natten til fredag dansk tid, har Florida-holdet alle sine stjerner med fra Super Bowl-sæsonen som det første hold, mens der har været lønloft i ligaen.

Samtlige 22 spillere, der startede på banen for holdet i sejren over Kansas City Chiefs i februar på angreb og forsvar, er nemlig på kontrakt i Tampa Bay.

Og vigtigst af alt er Tom Brady der stadig.

Selv om quarterbacken i august blev 44 år, er sulten som altid intakt, og i sin anden sæson for holdet føler han sig bedre rustet end i 2020.

- For et år siden forsøgte jeg stadig at lære formationerne at kende på det her stadie, sagde Brady på et pressemøde under holdets træningslejr.

- Man vænner sig til idéer og koncepter, der ligner hinanden, men de har alle forskellige navne. Det er som at lære engelsk og spansk. Man skal bogstavelig talt lære et nyt sprog og finde ud af, hvad man gør.

- Dernæst skal man finde ud af, om ens medspillere kan håndtere det, og så skal man også lære, hvordan forsvarerne agerer, lød det fra Brady ifølge buccaneers.com.

Selv om det ikke fremgik af skadeslisten, spillede Tom Brady en del af den forgangne sæson med en knæskade, der siden krævede en operation.

Alligevel føler han sig nu i topform forud for sin sæson nummer 22 i NFL, fortalte han i august.

- Det har været meget nemmere at gå ind til træningslejren mentalt. Og fysisk har jeg det bedre, end jeg har haft det længe. Jeg er et godt sted, så det handler bare om at arbejde hårdt.

Knæet generer ham tilsyneladende ikke længere.

- Jeg har det rigtig godt. For første gang i 14 år behøver jeg ikke at have et knæbind på. Jeg skal dog stadig have det på i kampene for at beskytte knæet, hvor det er udsat hos en quarterback, sagde han.

Bradys tilstedeværelse smitter fortsat af på sammensætningen af truppen.

Hans tidligere holdkammerater i New England Patriots Rob Gronkowski og Antonio Brown er blandt andre med i Buccaneers-truppen.

Tampa Bay Buccaneers åbner sæsonen hjemme mod Dallas Cowboys i NFL-premieren fredag klokken 02.20 dansk tid.