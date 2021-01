44-årig ungarer vender tilbage som cheftræner for Hertha

Dárdai tiltræder, dagen efter at klubben sagde farvel til cheftræner Bruno Labbadia samt sportsdirektør Michael Preetz.

Den 44-årige ungarer Pál Dárdai vender med øjeblikkelig virkning tilbage som cheftræner for bundesligaklubben Hertha Berlin.

Den ungarske træner har tidligere stået i spidsen for hovedstadsklubben. Han var således Hertha-træner fra februar 2015 til sommeren 2019.

Hertha kæmper i øjeblikket for at undgå nedrykning fra den bedste tyske fodboldrække. Lørdag tabte holdet 1-4 hjemme til Werder Bremen og tabte dermed for tredje gang i de seneste fire kampe.

Det er kun blevet til en enkelt sejr i de seneste otte ligakampe.

Samlet ligger Hertha på 14.-pladsen med blot fire sejre for sæsonen, og holdet er også ude af den nationale pokalturnering.

Den nye cheftræner har fået en kontrakt frem til sommeren 2022. Hans første opgave bliver en ligakamp mod Eintracht Frankfurt 30. januar.