Nicki Pedersen er klar til endnu et par år på speedwaybanen. (Arkivfoto)

44-årig Nicki Pedersen jagter endnu en sæson på topplan

Den tidligere verdensmester i speedway Nicki Pedersen har 44 år på bagen, men han har ingen planer om at gå på pension lige foreløbig.

Det fortæller han i et interview med B.T. forud for sæsonstarten i den polske liga, hvor han skal køre for Grudziadz.

- Jeg tjente ingen penge i 2020. Det er også en af drivkræfterne for at komme tilbage og vise, hvad jeg står for.

- Samtidig har jeg en kontrakt, som skal genforhandles til 2022. Her vil jeg jo gerne vise mig frem, inden vi skal forhandle, siger Nicki Pedersen.

Den polske liga skydes i gang i weekenden.

I Danmark går sæsonen i gang senere på måneden, og her skal Nicki Pedersen køre sin sæson nummer 19 for Holsted Tigers.

Han er imidlertid ikke med, når de allerbedste kørere i verden dyster om verdensmesterskabet, som Nicki Pedersen tidligere i karrieren har vundet tre gange.

Mindre kan imidlertid også motivere fynboen, som har forberedt sig godt til den nye sæson.

Han fortæller således, at han har trimmet kroppen og er i sit livs kampform.

- Jeg har fundet min nye ungdom og værdsætter virkelig mit liv - også med alle de skader, der har været, siger Nicki Pedersen.

Nicki Pedersen vandt verdensmesterskabet i 2003, 2007 og 2008.

Han kørte senest med om det mest fornemme trofæ i 2018-sæsonen.

Det er ikke unormalt, at speedwaykørere holder længe gang i karrieren. Det bedste eksempel er amerikanske Greg Hancock, der i en alder af 46 vandt sit fjerde verdensmesterskab i 2016.

Han indstillede sin karriere så sent som sidste år i en alder af 49.