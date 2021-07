Semifinalen mellem Danmark og England i sidste uge var ikke den bedste oplevelse for flere danske tilskuere.

Artiklen: 43 danskere har tilsluttet sig klage over Wembley-oplevelse

43 danskere har tilsluttet sig klage over Wembley-oplevelse

Flere danske tilskuere har tilsluttet sig en klage over forholdene under EM-semifinalen mellem Danmark og England på Wembley.

Foreløbig 43 danskere har nu indsendt deres oplevelser og er med i et klagebrev, der er sendt videre til Dansk Boldspil-Union (DBU). Det skriver B.T. onsdag aften.

Under kampen for en uge siden var de danske tilskuere placeret i et særskilt afsnit på Wembley, men flere danskere måtte alligevel finde sig i chikane og voldelig opførsel fra engelske tilhængere.

Ifølge B.T. fremgår det af klagerne, at en far fik en knytnæve i maven, da han ville beskytte sin søn. En kvinde fik et slag i ryggen, mens en niårig pige blev råbt direkte ind i hovedet af en engelsk fan.

Det er den engelskbosatte dansker Allessandra Nørreriis, der er initiativtager til klagebrevet.

Søndag havde hun modtaget 22 henvendelser fra danske tilskuere på Wembley.

Knapt 8000 danskere - alle bosat i Storbritannien - var til stede til kampen, som endte med et dansk nederlag på 1-2.

Nørreriis har forsøgt at samle oplevelser ind, og allerede inden søndagens finale mellem Italien og England fortalte hun til TV 2 News, at hun frygtede for nye problemer i forbindelse med finalen.

Det viste sig, at hun fik ret, da flere engelske fans stormede indgangen og fik adgang til kampen uden billet. Samtidig optrådte flere engelske tilskuere voldeligt både på og uden for stadion.

Inde på banen endte England med at tabe til Italien efter forlænget spilletid og straffespark.

DBU oplyste søndag til Ritzau, at man tager behandlingen af de danske fans meget alvorligt. Unionen havde selv sat gang i en registrering af dårlige oplevelser og involveret Udenrigsministeriet.