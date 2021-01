43-årige Tom Brady slår slutspilsrekord i sejr

Quarterbacken Tom Brady er allerede indehaver af et hav af imponerende rekorder i NFL, og nu kan han skrive endnu en på cv'et.

Natten til søndag dansk tid blev han den ældste quarterback i ligaens historie, der har kastet et touchdown ifølge NFL Research.

I en alder af 43 år og 159 dage overgik Brady således George Blanda, der var 43 år og 108 dage, da han i 1970 var quarterback for Oakland Raiders.

Brady kunne endda notere sig to touchdowns i sejren på 31-23 ude over Washington Football Team.

Det ene fandt hænderne på wide receiver Antonio Brown, der tidligere på sæsonen blev hentet til holdet, selv om han de seneste år er blevet dømt for overfald og sigtet for voldtægt samt trusler mod en kvinde.

Det andet blev grebet i endzone af Chris Godwin.

Washington Football Team stillede op uden quarterbacken Alex Smith, der ellers har været en af NFL-sæsonens helt store comeback-historier.

Smith kom tilbage på banen i 2020, efter at han små to år forinden brækkede både skinnebenet og lægbenet i en kamp.

Skaden var tæt på at koste Smith livet, da han blev ramt af en infektion, og han måtte efterfølgende opereres hele 17 gange.

Smith kom tilbage og deltog i otte kampe, men en lægskade kostede ham chancen for at spille i nattens kamp.

I stedet fik quarterbacken Taylor Heinecke nøglerne til Washingtons angreb, og han leverede en hæderlig indsats. Heinecke kastede for 306 yards og et touchdown og løb for yderligere et.

Men da han fik chancen på sidste angrebsserie, kunne han ikke finde sine holdkammerater på de afgørende kast, og dermed blev Brady og co. klar til slutspillets anden runde.

Tom Brady regnes af mange som en af de bedste spillere i NFL's historie, og med seks Super Bowl-titler er han den mest vindende spiller.

Forud for 2020-sæsonen skiftede han noget opsigtsvækkende til Tampa Bay Buccaneers efter at have tilbragt karrierens 20 første sæsoner hos New England Patriots.