40-årige Buffon: Jeg er stadig vigtig for Italien

Fredag aften er han igen med, når Italien i Manchester i en VM-test møder Argentina i et opgør, hvor det kun er Argentina, der skal pudse VM-formen af.

40-årige Buffon er indehaver af rekorden i Europa for flest spillede landskampe, og med 175 af slagsen i bagagen føler Juventus-keeperen, at han stadig er værdifuld for Italien.

- Alle kender sandheden. Min rolle på holdet har altid været at være positiv og bringe folk sammen. Jeg har altid sat holdet før mig selv.

- Jeg er her ikke for at vise mig selv frem. Jeg er stadig værdifuld. Det kan godt være, jeg er 40 år, men jeg er målmand i Juventus, siger Buffon.

Juventus jagter i øjeblikket endnu et italiensk mesterskab, og klubben er stadig med i Champions League, når kvartfinalerne skal spilles.

Buffon øjner ikke umiddelbart et karrierestop, selv om der i hjemlandet bliver spekuleret i målmandens fremskredne alder.

- Jeg ved ikke, om min sidste fodboldkamp bliver med Juventus eller det italienske landshold. Italien er et sjovt land.

- Folk nyder kontroverser, men alle kontroverser om mig er kun for at skabe en sensation. Efter noget tid vil det hele falde til ro, siger Buffon.

Testkampen mellem Argentina og Italien spilles på Etihad Stadium, som er hjemmebane for Manchester City.

Opgøret begynder klokken 20.45