38-årig spanier skal stå i spidsen for AaB

Spanieren kommer til fra norske Sandefjord, som han har stået i spidsen for i to et halvt år. Han sikrede sig oprykning med klubben i 2019.

- Vi har haft en lang og grundig proces, hvor vi hele vejen har haft Martí som en af vores absolutte topkandidater, og efterhånden som vi fik indsnævret feltet, blev han også vores foretrukne person.

- Martí, der er et af de største trænertalenter i skandinavisk fodbold, har desuden gjort et både stærkt og sympatisk indtryk under vores samtaler, hvilket er suppleret af topreferencer fra forskellig side, og vi glæder os over at have fået lukket aftalen, efter at den norske turnering sluttede for blot seks dage siden, siger AaB-sportschef Inge André Olsen i pressemeddelelsen.

Cifuentes tiltræder 1. januar 2021.

AaB's tidligere cheftræner Jacob Friis valgte i oktober at trække sig fra jobbet af personlige årsager. Siden da har Peter Feher vikarieret.

Han fortsætter i 2021 som assistenttræner sammen med Rasmus Würtz.

Cifuentes taler flydende spansk, engelsk og italiensk og kan også begå sig på norsk og fransk, oplyser AaB.

- Jeg er både glad for og stolt af, at en klub af AaB's størrelse og med dens historik har peget på mig som cheftræner, og jeg vil gøre alt for leve op til tilliden. Mit indtryk af folkene i klubben er meget positivt, og jeg er blevet præsenteret for et projekt, som flugter perfekt i forhold til mine egne ambitioner, lyder det fra den nye AaB-træner.

- AaB er en af de store klubber i skandinavisk fodbold, og klubben fortjener at kæmpe med om titler, og jeg vil gøre mit bedste til at udvikle både den enkelte spiller og holdet i den rigtige retning, siger han.

Cifuentes' første træningsdag med AaB bliver 5. januar.