36-årige Arjen Robben gør comeback for barndomsklubben

36-årige Robben, der sidste sommer trak sig tilbage fra fodbold på højeste niveau, planlægger derfor et comeback for barndomsklubben FC Groningen.

Det meddeler den hollandske klub på sin hjemmeside.

Her lyder det, at den tidligere landsholdsspiller er tilbage i træning og vil kæmpe med om at blive en del af Groningens trup i 2020/2021-sæsonen.

Robben selv er glad for at være tilbage på grønsværen.

- De sidste par uger har jeg haft mange snakke med folk i klubben og måske især mest lyttet til tilhængernes ord: "Arjen, følg dit hjerte".

- Det begyndte at klø i fødderne, og nu er det min plan. Jeg arbejder på et comeback som fodboldspiller hos Groningen. Jeg ved endnu ikke, om det vil fungere, men jeg ved, at jeg vil være engageret og motiveret, siger Robben.

Robben spillede ti sæsoner for den tyske storklub Bayern München. Inden da var han blandt andet både i Chelsea og Real Madrid.

Han er især kendt for sine hurtige driblinger på højrekanten, hvorfra han ynder at trække ind i banen og skyde mod det lange hjørne med venstre fod.

Robben står noteret for 96 kampe og 37 mål for det hollandske landshold.

Han var blandt andet med, da Holland i 2010 nåede hele vejen til finalen ved VM. Her blev det efter forlænget spilletid til et nederlag til Spanien.