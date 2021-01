27 NHL-spillere får coronavirus før sæsonstart

Sent onsdag aften går sæsonen i den stærke nordamerikanske ishockeyliga NHL i gang.

Det bliver dog ikke alle ligaens spillere og hold, der kommer i aktion i de første dage af sæsonen.

Op til sæsonstarten er alle spillere og ledere blevet testet, og her har det vist sig, at 27 af ligaens spillere er smittet med coronavirus. Tallet dækker over test foretaget i perioden 30. december til 11. januar. Det skriver dpa.