26.000 flere medlemmer knækker idrætskurve

Idrætsforeningerne ser ud til at have knækket medlemskurven. Sidste år strømmede mere end 26.000 flere medlemmer ind, end der forsvandt, viser nye tal.

Fra talerstolen kunne formand for Danmarks Idrætsforbund (DIF) Niels Nygaard nemlig afsløre, at der er fremgang i medlemstallet i danske idrætsforeninger.

Onsdag blev der noget at fejre for statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), kronprins Frederik og de mere end 300 politikere, forenings- og fagfolk, der var mødt op til Idrættens Topmøde i DGI-byen i København.

