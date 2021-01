23 tennisspillere skal isoleres i 14 dage uden træning

En coronasmittet person om bord på et fly er årsagen til, at 23 Australian Open-spillere skal isoleres totalt.

Coronaprotokollerne er aldeles strikse frem mod Australian Open, og det får 23 tennisspillere at mærke de næste 14 dage.

De er landet med et chartret fly i Melbourne forud for grand slam-turneringen, der begynder 8. februar, og de skal nu isolere sig helt på deres hotelværelser, fordi en passager efter ankomsten blev testet positiv for coronavirus.

Det skriver Australian Open på Twitter.

- De 23 spillere på flyet må ikke forlade deres hotelværelse i 14 dage, eller indtil de har medicinsk godkendelse. De har ikke lov til at træne, lyder det fra Australian Open.

Danmarks bedst rangerede herrespiller, Mikael Torpegaard, er også netop ankommet til Melbourne, men han var med et andet chartret fly.

Han skal også isolere sig på sit hotelværelse i 14 dage, men han har trods alt udsigt til at kunne forlade værelset for at træne i modsætning til de 23 spillere, der var med det førstnævnte fly.

De første 24 timer skal danskeren være fuldstændig isoleret, mens han venter på svar på en coronatest.

Får danskeren et negativt svar, vil han herefter kunne begynde at tage ud til et træningsanlæg, hvor han fire timer om dagen må træne.

Torpegaard er rejst til Melbourne i forhåbningen om at få en plads i hovedturneringen på et afbud, hvilket er overvejende sandsynligt.

Den smittede person på det førnævnte fly var ikke en tennisspiller, men en anden person med relation til Australian Open.

I løbet af de seneste dage er hundredvis af tennisspillere ankommet til Melbourne, der sidste år oplevede et stort udbrud af corona.

Siden er smitten blevet banket helt i bund, og derfor er der også "meget strenge regler" for de omkring 1200 spillere, trænere, mediefolk og andre tilrejsende, som lige nu sidder isoleret, forklarede Torpegaard til Ritzau lørdag.