23-årig tager sejren ved golfturnering i Himmerland

Den unge spiller sikrede sejren med en birdie på sidste hul og endte med at være to slag bedre end andenpladsen, Niklas Møller.

Helligkilde endte på 17 slag under par i turneringen, der er blevet afviklet over tre dage onsdag, torsdag og fredag.

Helligkilde lå også på førstepladsen inden den afgørende dag. Med i alt fem birdies og to bogeys endte Helligkilde på tre slag under par fredag, og det var altså nok til at holde resten af konkurrenterne på afstand.

Turneringen i Himmerland har haft deltagelse af de bedste danske golfspillere - heriblandt stjernen Thorbjørn Olesen.

Efter en lidt langsom start på førstedagen fik Olesen spillet sig op torsdag og fredag og endte på en delt syvendeplads med otte slag under par.

Thorbjørn Olesen spillede sin første turnering i mere end 11 måneder.

Den 30-årige nordsjællænder har en sag kørende i det britiske retssystem. Derfor er han udelukket fra turneringer på European Tour og PGA Tour.

Han fik dog alligevel en invitation til turneringen i Himmerland.

Også Danmarks bedste kvindelige golfspillere var med ved turneringen.

Nanna Koerstz Madsen endte som den bedst placerede på en delt 12.-plads med fem slag under par. Emily Kristine Pedersen kom på 16.-pladsen, mens Nicole Broch Larsen endte på en delt 28.-plads.