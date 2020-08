23-årig amerikaner vinder PGA Championship

Den amerikanske golfspiller Collin Morikawa lagde alle verdensstjernerne bag sig, da han søndag sluttede øverst i PGA Championship.

Det skete efter en afsluttende runde i seks slag under par. Samlet sluttede han i 13 slag under par. Det var to slag bedre end en Dustin Johnson fra USA, der startede dagen på førstepladsen, samt den engelske veteran Paul Casey.