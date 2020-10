Den danske 49er med Jonas Warrer (th) - her ved OL i 2016 - skal efter planen på træningslejr i Portugal, men det er ikke sikkert, at den kan afvikles. (arkivfoto)

22 sejlere fik corona på træningslejr: Kan få OL-konsekvenser

22 personer ud af 50 blev smittet med coronavirus, da Danmarks bedste sejlere var samlet på en træningslejr i Aarhus tidligere i oktober.

Det er selv om, at sejlsport i teorien er en af de mest sikre sportsgrene, man kan dyrke i forhold til coronapandemien.

- Det foregår udendørs i frisk vind og med lang afstand imellem udøverne. Men der, hvor det er gået galt, er indendørs, og hvor vi har været forsamlet, fortæller Christian Lerche, der er direktør i Dansk Sejlunion, til Jyllands-Posten.

De 22 personer har alle haft symptomer, men nu er de fleste atter i gang med træningen, men derfor kan den store smittespredning stadig få konsekvenser for de danske forberedelser frem mod OL i Tokyo næste sommer.

I første omgang har Dansk Sejlunion valgt at aflyse en træningssamling for en række bådklasser i uge 46, da man skal kigge retningslinjerne igennem, og samlinger med overnatning er indtil videre sat på pause, oplyser direktøren.

Det er også usikkert, om den danske 49er kan komme på den planlagte træningslejr i Portugal hen over vinteren.

Det vil have store konsekvenser for OL-forberedelsen at skulle blive hjemme, siger Jonas Warrer, der var med til at vinde OL-guld i 2008.

- Når temperaturen kommer under fem grader, kan vi ikke længere træne. Det er for koldt. Hænder og fødder bliver følelsesløse, og bevægelsen indskrænkes. Skal vi blive i Danmark hele vinteren, vil det være katastrofalt for vores OL-muligheder, siger Jonas Warrer.

OL skulle have været afviklet i den forgangne sommer, men blev udsat et år på grund af den verdensomspændende coronakrise.