22-årig fynbo spås god chance for at klare NFL-nåleøje

22-årige Hjalte Froholdt fra Svendborg vurderes således til at have en god mulighed for at blive én af de 254 spillere fra de amerikanske universiteter, de 32 NFL-hold vil satse på i løbet af den syv runder lange udvælgelsesproces.

Sker det, bliver fynboen den kun anden dansker nogensinde, der er blevet valgt i NFL-draften. Den første var kickeren Morten Andersen i 1982. Hjalte Froholdt vil dermed blive den første danske ikke-kicker, der er blevet taget.

Froholdt, der er 195 centimeter høj og vejer 139 kilo, har de seneste fire år spillet for University of Arkansas. Her tog han til med en drøm om en dag at spille i verdens bedste liga for amerikansk fodbold.

Danskeren startede med at være en af de store folk på forsvarets forreste linje, men har undervejs skiftet position så han nu spiller på angrebets linje, hvor den vigtigste opgave er at beskytte quarterbacken - angrebets leder.

Tiden på University of Arkansas sluttede ved årsskiftet. Siden da har Hjalte Froholdt gjort, hvad han kan for at gøre sine hoser grønne hos NFL-holdene.

Danskeren har trænet intensivt i Los Angeles og blandt andet vist sig frem ved den såkaldte Scouting Combine, hvor man ud over at blive målt og vejet også bliver testet i forskellige øvelser af NFL-trænere.

Om og hvornår danskeren bliver valgt i NFL-draften kan være svært at spå om.

Meningerne om danskerens evner er delte, når man kigger på, hvad diverse amerikanske eksperter og medier siger.

Vurderingerne svinger fra, at han er draftens 55. bedste spiller på tværs af alle positioner - ifølge analysefirmaet Pro Football Focus - til at han er nummer 244. De fleste er dog enige om, at fynboen er et valg værd.

Mest sandsynligt er det, at Froholdt bliver taget i en af draftens senere runder.

Det vurderer NFL-ekspert Claus Elming, der ejer netmediet gulklud.dk.

- I bedste fald bliver han valgt i tredje runde, hvilket ville være enormt flot, men jeg forventer, at han bliver taget i løbet af fjerde eller femte runde, siger Claus Elming.

Uanset er det en imponerende præstation bare at blive valgt, siger NFL-eksperten.

- Når man ser på, hvor mange der spiller amerikansk fodbold i USA, i forhold til hvor mange der ender i NFL, så er nåleøjet forsvindende lille.

- Det er "survival of the fittest" hele vejen. Det kræver både, at man er enormt talentfuld, har stor viljestyrke, er villig til at lægge den nødvendige træning i det samt de mentale egenskaber til at klare sig i så brutalt et spil, som amerikansk fodbold er.

- Alt det har Hjalte Froholdt, siger Claus Elming.

At blive valgt i NFL-draften er ikke ensbetydende med fast spilletid. Især ikke hvis man bliver valgt i de senere runder. Det udløser heller ikke nødvendigvis en længerevarende kontrakt.

Claus Elming vurderer, at Hjalte Froholdt til at starte med af NFL-holdene vil blive set som en reservespiller, der med tiden kan udvikle sig til at få en større rolle.

- Han vil både til træning og i omklædningsrummet vise, at han er én, man skal satse på.

- I sommerens træningslejr vil han komme til at kæmpe med cirka 12 andre om at blive en del af det pågældende hold.

- Hvis han kan holde sit niveau, holde sig skadesfri og kæmpe lige så hårdt, som han har gjort indtil videre i sin karriere, så vil han få en plads, på det hold der vælger ham i draften, siger NFL-eksperten.

Hvis han bliver valgt i draften, vil Hjalte Froholdt blive den anden spiller med et dansk pas, der lige nu er ansat af et NFL-hold, ud over Phillip Andersen, der er ansat af Tampa Bay Buccaneers som kicker.

Andreas Knappe var indtil for nyligt ansat af Denver Broncos og leder lige nu efter en ny klub. Hverken Andersen eller Knappe blev valgt i NFL-draften, men kom ind i ligaen ad andre veje.

NFL-draften starter natten til fredag dansk tid med første runde.

Anden og tredje runde afholdes natten til lørdag. Runde fire til syv finder sted lørdag aften dansk tid.