20.000 ser Murray-sniksnak med Djokovic på Instagram

Der var dog ingen tennis at se på, men der var til gengæld masser af interessant tennissnak at lytte til.

De to stjerner sad således afslappede og snakkede deres indbyrdes opgør igennem, skriver Reuters.

32-årige Novak Djokovic har 25 sejre i de 36 indbyrdes kampe mod Andy Murray, der i dag er registreret som nummer 129 i verden.

Det var oplagt at høre jævnaldrende Murray om, hvilket nederlag til Djokovic der har gjort mest ondt.

- Det var nederlaget i finalen i French Open til dig i 2016, sagde Andy Murray, der aldrig har vundet grand slam-turneringen i Frankrig.

Han sejrede i Wimbledon i 2013 og 2016 og vandt også US Open i 2012, og Murray har fem gange været i finalen i Australian Open uden at vinde.

- Selvfølgelig ville jeg gerne have vundet Australian Open eller French Open, sagde Andy Murray.

Han kunne dog bryste sig af sine to OL-guldmedaljer fra 2012 og 2016, da han besejrede henholdsvis Roger Federer og Juan Martin del Potro.

Omvendt har Novak Djokovic aldrig vundet OL-guld som supplement til samlingen af 17 grand slam-titler i alt.

Serberen beskrev sine semifinalenederlag ved OL mod Murray i 2012 og Rafael Nadal i 2008 som to af karrierens værste nederlag, og han nævnte også nederlaget mod Juan Martin del Potro i første runde i Rio i 2016.

- I Rio følte jeg mig virkelig godt tilpas, men to dage før kampen mærkede jeg noget i håndleddet, og smerten blev værre.

- Det er ingen undskyldning, men jeg var trist over, at jeg ikke var på toppen og kunne arbejde mig ind i turneringen. Kunne jeg ændre noget, så skulle det være Rio og London, sagde Djokovic.

I snakken kom begge spillere ind på perfekte egenskaber, og de roste hinanden for at være bedst til at returnere server.

De var også enige om, at de gerne ville bytte deres evner til at serve med både John Isner og Nick Kyrgios, mens Murray kaldte Nadals forhånd for den bedste, og Djokovic i stedet valgte Federers.

Da de skulle vurdere, hvilken spiller, der i løbet af deres karrierer har fremstået stærkest mentalt, så valgte begge Rafael Nadal.

- Det er som at gå på banen for at møde "Gladiator", lød det fra Djokovic.