2000 tilskuere overværer OL-test i Tokyo

Søndagens gymnastikkonkurrence i Tokyo var en lakmusprøve for, om japanerne kan arrangere et OL næste sommer i ly af coronapandemien, hvis der fortsat ikke er en udbredt vaccine.

Alle tilskuere var iført masker, fik målt deres kropstemperatur og skulle jævnligt afspritte hænder. Derudover var de opfodret til ikke at heppe og råbe, så risikoen for spredning af bakterier var mindre.

Der blev dog applauderet høfligt af udøverne undervejs, og lejlighedsvis var der en mumlen i arenaen.

IOC-præsident Thomas Bach havde på forhånd udpeget stævnet som et vigtigt led i OL-forberedelserne.

Set fra udøvernes synspunkt, forløb stævnet tilfredsstillende trods uvante omstændigheder.

- Man må kunne have set på vores ansigter, at det var ekstremt sjovt, siger japaneren Kohei Uchimura, der er tidligere tredobbelt OL-guldvinder.

Cirka 30 gymnaster fra Japan, Kina, Rusland og USA deltog.

Siden ankomsten til Japan har udøverne fra de tre gæstende nationer været isoleret på deres hotel i 14 dage. De har kun haft tilladelse til at forlade hotellet i forhåndsgodkendte busser for at transportere sig til og fra træning, og de er blevet coronatestet dagligt.

Den russiske verdensmester Nikita Nagornyy mener, at det langtfra har givet optimale forberedelsesbetingelser, men accepterer at det er en præmis.

- Selv hvis det foregår under de her forhold, er vi klar til at acceptere det som en betingelse for at afvikle OL, siger russeren.

Flere magtfulde japanere var på plads til lakmusprøven, heriblandt Tokyo-guvernør Yuriko Koike, OL-minister Seiko Hashimoto og sportsminister Koichi Hagiuda.

OL-arrangørerne skal evaluere gymnastikstævnet i den kommende uge.