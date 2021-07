19-årig englænder så hadet komme efter EM-finale

Den engelske teenagestjerne Bukayo Saka opfordrer Instagram, Twitter og Facebook til at gøre mere for at bekæmpe racisme på deres platforme.

Udmeldingen kommer, efter at den 19-årige landsholdsspiller blev mødt med en byge af racistiske kommentarer, da han brændte det afgørende straffespark i EM-finalen i fodbold mellem Italien og England søndag.

Det samme gjorde Sakas holdkammerater Marcus Rashford og Jadon Sancho, der også brændte deres forsøg, da England tabte kampen efter straffesparkskonkurrence.

- Jeg ønsker ikke, at nogen børn eller voksne skal modtage de hadefulde og sårende beskeder, som mig, Marcus og Jadon har modtaget i denne uge, siger Saka torsdag i en udtalelse delt på Twitter.

Han tilføjer, at han øjeblikkeligt vidste, hvad der ventede ham, da Italiens målmand Gianluigi Donnarumma reddede hans straffespark.

- Jeg indså med det samme, hvilken form for had, jeg var på vej til at modtage. Og den sørgelige virkelighed er, at jeres (Instagram, Facebook og Twitters, red.) platforme, ikke gør nok for at stoppe disse beskeder.

- Der er ikke plads til nogen former for racisme i fodbold og nogen andre dele af samfundet... Kærligheden vinder altid, siger Saka blandt andet.

Unge Bukayo Saka var en af de engelske spillere, der for alvor fik sit gennembrud på landsholdet, da England nåede sin første finale ved en stor turnering i 55 år.

Men det har ikke været nogen stor trøst, siger han i udtalelsen.

- Jeg har ingen ord for, hvor skuffet jeg var over resultatet og mit straffespark. Jeg troede virkelig, at vi ville vinde det hele for jer.

- Jeg er ked af, at vi ikke kunne bringe trofæet hjem i år, men jer lover jer, at vil give alt for at sørge for, at denne generation får sejrens sødme at føle, siger Arsenal-spilleren til de engelske fans.