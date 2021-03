18 testarrangementer skal klæde arrangører på til OL

De skal gøre arrangørerne klar til afviklingen af sommerlegene, der blev skubbet med et år og generelt har mødt store udfordringer under coronapandemien.

Pandemien tvinger da også arrangørerne til en lang række nye tiltag, fortæller Hidemasa Nakamura, der er ansvarlig for den praktiske afvikling af legene.

- Vi forsøger at begrænse kontakt, undgå håndtryk og anden fysisk kontakt. Der skal holdes afstand mellem atleter - en meter, hvis to ikke er muligt, siger han.

Første testbegivenhed bliver kørestolsrygby, der afvikles 3. og 4. april, og derefter følger 17 andre.

14 af dem bliver afviklet af OL-arrangørerne, mens sportens egne forbund selv vil stå for afviklingen i udspring, vandpolo, kunstsvømning og maraton.

En af de helt store generalprøver finder sted 9. maj, hvor afviklingen af atletikkonkurrencer skal afprøves.

Det vil være den eneste begivenhed arrangeret af Tokyo 2020, hvor udenlandske atleter og tilskuere vil være til stede.

Men formentlig vil der også være sportsfolk fra udlandet og fans på lægterne til de fire testevents, der er arrangeret af forbundene selv.

Ved testarrangementerne er det dog ikke tilladt at juble.

Det er endnu ikke besluttet, hvor mange tilskuere der må være på plads til selve OL. Kun at udenlandske fans ikke er velkomne.

- De atleter, der kommer hertil for at deltage i konkurrencer arrangeret af de internationale forbund skal gennem indrejsekontrollen, så det er selvfølgelig nogle vigtige testevents for organisationskomitéen, siger OL-official Yasuo Mori.