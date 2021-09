18-årig bærer Dannebrog ved PL's afslutningsceremoni

- Bjørk er en fantastisk atlet, som andre unge kan spejle sig i. Hun blev udtaget sent og har taget det i stiv arm. Hun har været en fornøjelse at have med herned.

- Hun har et stort potentiale, og vi synes, hun er den helt rigtige til at bære den danske fane ud, siger Michael Møllgaard Nielsen, der er elitechef i Parasport Danmark.

Bjørk Kjellman Nørremark er Danmarks yngste atlet ved PL i Tokyo, og hun har primært været med for at lære og suge til sig.

- Hun har fremtiden foran sig og symboliserer den rejse, som vi er på frem mod Paris i 2024. Hun er en rollemodel for andre unge mennesker, og det er vigtigt, at de unge har noget at spejle sig i. Derfor er hun en oplagt kandidat til at bære fanen ud, siger Nicklas Bjaaland, der er chef de mission i DIF.

Den unge længdespringer var et stykke fra sin personlige rekord i Tokyo, men tager alligevel noget med hjem i bagagen.

- Det har været overvældende på mange punkter. Der er mange indtryk, og jeg har haft nogle helt vilde oplevelser hernede. Det er fedt at se så mange mennesker med så mange udgangspunkter dyrke elitesport.

- Det er livsbekræftende og viser bare, at man kan så meget mere, end man tror. Alle de mennesker, der er her, viser det, parasport kan. Hvis man kæmper for det, så kan man sgu gøre det, siger Bjørk Kjellman Nørremark, der er født uden venstre hånd.

Danmark levede akkurat op til målsætningen om fem-syv medaljer ved PL. Det blev til tre gange guld samt en sølv og en bronze.